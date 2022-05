L'idéologie triomphante. Quand des militants d'ultra-gauche, étudiants d'@AgroParisTech, appellent à politiser sciences et techniques, et à jeter aux horties tout modèle qui ne serait ni décroissant, ni collectiviste, on peut s'inquiéter pour la démocratie.https://t.co/y5QsX7aXC2

— Géraldine Woessner (@GeWoessner) May 11, 2022