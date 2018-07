Trump : « Poutine a été très sympathique avec moi les fois où on s’est rencontrés »

Jonathan Beale : « Jonathan Beale de la BBC.Pourquoi croyez-vous que vous allez vous entendre avec le Président Poutine ? Y a-t-il quelque chose que vous admirez chez lui ? Et la deuxième question … »

Donald Trump : « C’est un concurrent. Il a été très sympathique avec moi les fois où on s’est rencontrés et moi aussi. C’est un concurrent. On m’a demandé s’il était un ennemi. Il n’est pas mon ennemi. Est-il un ami ? Non, je ne le connais pas suffisamment. Mais les quelques fois où je l’ai rencontré, on s’est très bien entendus. Vous l’avez constaté. J’espère, et je pense, qu’on s’entendra. Mais au final, c’est un concurrent car il représente la Russie, et je représente les États-Unis, donc on est concurrents. Il n’est ni ami, ni ennemi, ce n’est pas mon ennemi. J’espère qu’un jour il pourra devenir un ami, ça pourrait arriver, mais je ne le connais pas suffisamment. Je l’ai rencontré quelques fois, et la plupart d’entre vous étiez présents. »