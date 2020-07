Ancien général de l’Armée de l’air, Antoine Martinez est le président des Volontaires pour la France. Prenant acte que la France est aujourd’hui fracturée, défigurée, martyrisée et en proie à une immigration massive et non contrôlée, le général Antoine Martinez a lancé un appel aux Français et a pris la décision de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2022. Il s’en explique sur TV Libertés :