Paul-Marie Coûteaux : “Macron est arrivé à la tête de l’État par effraction !” (VIDÉO)

Il y a quelques semaines naissait la revue “Front populaire”. À la rentrée, une seconde revue politique fera son apparition :”Le Nouveau Conservateur”. À la tête de cette initiative, Paul-Marie Coûteaux et Jean-Frédéric Poisson. Ensemble, ils veulent créer un magazine de réflexion capable de réconcilier la droite avec elle-même. Paul-Marie Couteaux présente le ton et les premiers invités de la revue. Il évoque les points de divergence avec la démarche de Michel Onfray et affirme qu’il ne croit plus à l’union des souverainistes de droite et de gauche. Arguments et débat sur TV Libertés :