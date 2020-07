Thaïs d’Escufon et Jérémie Piano : Identité, le cri d’une génération ! (ENTRETIEN CHOC)

Thaïs d’Escufon et Jérémie Piano font partie des militants identitaires qui ont “banderolé” la manifestation dite contre les “violences policières” et pour Adama Traoré. Cette action spectaculaire et pacifique menée sur les toits de la place de la République à Paris a été un succès indéniable. Les deux militants emblématiques de cette Génération Identitaire reviennent, pour TV Libertés, sur le déroulement de l’opération, les réactions haineuses et violentes des manifestants agglutinés et les interpellations des forces de l’ordre… “Identité” est devenue le cri d’une nouvelle génération d’hommes et de femmes que rien ne semble pouvoir arrêter :