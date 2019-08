Barbara Lefebvre : “La police est face à des délinquants de plus en plus violents !”

L’IGPN a été saisie par le parquet de Bobigny après la diffusion d’une vidéo dans laquelle un individu de 20 ans se faire rouer de coups au visage par un policier en civil, vendredi à Saint-Ouen. Les images filmées par un témoin ont fait le tour de la Toile. La “Grande Gueule” Barbara Lefebvre condamne la manière dont l’interpellation s’est déroulée, mais souligne que les délinquants sont de plus en plus agressifs et violents envers les forces de l’ordre :