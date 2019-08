Près d’un mois après son incarcération pour trafic sexuel et trafic de mineures, Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule le 10 août dernier. Aux États-Unis, l’affaire est devenu politique : démocrates et républicains sont en campagne, en vue des présidentielles de 2020, et l’affaire Epstein est devenu un outil pour salir ses adversaires. Plus de détails avec Lucas Tua (RT France) :