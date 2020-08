13 généraux français, héros de l’armée confédérée (Éric Vieux de Morzadec)

Dans son ouvrage “Héros oubliés”, Eric Vieux de Morzadec se penche sur les généraux français qui ont fait honneur à leur Patrie en servant dans l’armée confédérée lors de la guerre de Sécession. A l’image du général Beauregard, ils voyaient l’esclavagisme comme une abomination et voulaient la libération des noirs pour bâtir avec eux un sud fraternel et chrétien. Un projet bien loin de la tyrannie de l’argent du nord yankee, transformant les citoyens en consommateurs et en esclaves… Un éclairage nouveau pour rétablir la vérité sur un épisode de l’histoire encore prégnant :

Source : TV Libertés