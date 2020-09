200 médecins en soutien à Didier Raoult : « Il est sur le terrain et il a une stratégie globale » (VIDÉO)

Dans une tribune du Figaro, 200 médecins défendent le bilan du professeur Didier Raoult et appellent à «le laisser en paix». Selon eux, l’infectiologue n’a fait qu’honorer son serment de médecin et obtenu des résultats concrets. Le docteur marseillais est visé par une plainte de la Société des pathologies infectieuses déposée auprès de l’Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Hervé Caël, médecin, secrétaire général du Conseil CROM-PACA et signataire de cette tribune, revient sur le travail du professeur Raoult :

Source : RT France