France : les Asiatique victimes d’extorsion et de vols en série

Le comité Stop à la violence, sécurité pour tous, collectif qui regroupe plusieurs associations asiatiques a poussé un cri d’alarme après l’interpellation de 11 jeunes soupçonnés d’avoir agressé des ressortissants chinois. On les accuse d’extorsions, vols et violences. Ils ont été placés en garde à vue. Les faits se sont déroulés à Aubervilliers et en Seine-Saint-Denis entre la mi-août et le début du mois. Écoutez Sun-Lay Tan, le porte-parole du collectif :

Source : RT France