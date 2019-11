Les riches restent en France (Nicolas Doze)

Selon les rapports de Bercy, remis en annexe de la loi de finance aux députés, et une information du Figaro, les riches sont de moins en moins à quitter la France. Ceux-ci démontrent que le nombre de déclarations à l’Exit Tax a baissé de 30% en 2017. Selon notre éditorialiste, les riches ont décidé de rester au pays, car le gouvernement a baissé la fiscalité sur le capital début 2018. Une situation qui avantage énormément le président de la République. En effet, moins il y a de riches et d’entrepreneurs qui partent, plus il y a de recette fiscale et plus il y a d’emplois sur le territoire français :