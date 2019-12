Didier Lallement : l’homme du camp Macron

on uniforme lui colle à la peau. Nommé en mars dernier après le limogeage de Michel Delpuech, jugé trop laxiste, le nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallement, s’est rapidement fait un nom en appliquant une stratégie de fermeté quitte, parfois, à paraître impitoyable. Autoritaire et cassant, un caractère à l’image de son physique, Didier Lallement inspire désormais la peur. Les manifestants le redoutent et gare à vous si vous n’êtes dans le même camp que Monsieur le préfet de police…

Source : TV Libertés