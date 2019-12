Fiorina Lignier : “Le combat d’une Gilet Jaune blessée” (ENTRETIEN)

Le samedi 8 décembre 2018, une jeune étudiante de 20 ans s’effondrait le visage en sang, touché par un projectile de la police. C’était lors de la grande manifestation des Gilets Jaunes à Paris. Une journée décisive… et une année de combats personnels et politiques retracée dans un très émouvant ouvrage :”Tir à vue”. Fiorina, avec beaucoup de pudeur, évoque les hôpitaux et les opérations pour tenter vainement de conserver son œil ou gérer les fractures du nez et du visage, le traumatisme physique et psychologique. Elle témoigne d’une répression policière et gouvernementale inouïe, les violences ordonnées contre les Gilets Jaunes, les manipulations, les récupérations et le rôle des médias. Le récit d’une femme blessée, affaiblie, mais toujours debout, énergique et déterminée ! Poignant !

Source : TV Libertés