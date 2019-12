Manifestation du 10 décembre à Paris (avec François Asselineau et Juan Branco)

Légère baisse de régime pour la mobilisation. Après une participation particulièrement impressionnante le 5 décembre, la mobilisation interprofessionnelle de mardi 10 décembre a montré quelques signes de faiblesse. Les syndicats annoncent près de 180 000 manifestants à Paris. Si les cortèges ont été moins fournis que lors de la précédente manifestation, la mobilisation reste un succès, et pour cause. Les représentants des centrales expliquent en effet le nombre plus faible de manifestants dans la rue par les difficultés de déplacement que posent les transports en grève :

Source : TV Libertés