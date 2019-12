Réforme des retraites : un joli bonus pour les familles nombreuses

relevé par L’Obs :

Parmi les surprises contenues dans le discours d’Edouard Philippe sur les retraites, il en est une qui fait des heureux, du côté du syndicat chrétien CFTC et des associations familiales. En effet, le Premier ministre n’a pas seulement confirmé le bonus de 5% par enfant qui était prévu pour les mères. Il a aussi ajouté un bonus de 2% pour les familles nombreuses à partir de trois enfants, soit +17% au total pour une maman de trois enfants, +22% pour quatre enfants, etc. Le bonus sera attribué par défaut à la mère, mais le couple peut aussi choisi de l’attribuer à l’autre parent ou le partager. Matignon assure aussi que l’enveloppe aujourd’hui consacrée aux droits familiaux, 18 milliards d’euros par an, serait légèrement augmentée dans le futur régime universel de retraite par points.