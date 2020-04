Messe “clandestine” (mais diffusée sur les réseaux sociaux) à Saint-Nicolas-du-Chardonnet : une fake news relayée par de nombreux médias

La messe de Saint Nicolas du Chardonnet qui fait polémique était en fait à huit-clos. Une belle Fake News donc. Les images sont ici : https://t.co/0FIpGsIhyt pic.twitter.com/Kbv7j9nvnP — Damien Rieu (@DamienRieu) April 12, 2020

Valeurs Actuelles :

“Sur le site paroissial de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, depuis le début du confinement, il est bien précisé qu’« en raison des mesures gouvernementales imposées pour lutter contre l’épidémie de coronavirus et pour soutenir le personnel soignant soumis à des conditions de travail très difficiles, les offices de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet ne sont plus accessibles aux fidèles jusqu’à nouvel ordre. Tous les offices sont retransmis sur notre chaîne Youtube ». A 22h30, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril, dans le sillage des solennités liturgiques des jours précédents et qui sont propres à la « Semaine sainte », la cérémonie de la Vigile pascale s’est donc déroulée dans l’église du Ve arrondissement.

Comme prévue et annoncée, elle est retransmise sur les réseaux sociaux, au bénéfice de la communauté qui compte plus de 5 000 fidèles. La communauté de prêtres et de clercs qui s’occupe à l’ordinaire de la vie paroissiale est donc réunie dans l’édifice pour célébrer et animer le mystère de la Résurrection du Christ, portes closes et nef vide comme le montre la vidéo que l’on peut trouver sur Internet. L’article du Point mentionne pourtant que « de nombreux fidèles assistaient à une messe pascale ». Etrangement, pour illustrer l’information, ce ne sont pas des captures d’écran de la cérémonie en question qui sont utilisées mais des images d’archives, d’une église comble avec grand concours de peuple…”