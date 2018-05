Sanctions économiques contre l’Iran : « La France est une des premières cibles » (Hervé Juvin)

Entretien avec Hervé Juvin, essayiste et économiste. Alors que la menace des sanctions plane sur Airbus, Total, Renault-Nissan, PSA, très bien implantés en Iran, et que la France a repris ses parts sur le marché iranien, Hervé Juvin estime que le principe d’extraterritorialité entérine l’hyperpuissance américaine. Considérant que la Chine et la Russie ne comptent pas subir ce « racket » américain, il passe en revue les ripostes possibles pour les Européens et évoque les enjeux géopolitiques associés au nucléaire iranien :

Source : RT France