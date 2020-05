Jean-Yves Le Gallou : “L’État a accepté la partition !” (ENTRETIEN)

Le président de la fondation Polémia est un spécialiste de l’observation des médias de masse. C’est à ce titre qu’il anime l’émission à succès de TV Libertés : IMedia.

Jean-Yves Le Gallou est aussi un expert des questions d’immigration. C’est lui qui a théorisé le concept de la préférence nationale . C’est encore lui a qui permis de connaitre le vrai poids de l’immigration dans notre pays.

Fort de ses connaissances et ses travaux, il affirme aujourd’hui que l’État français a accepté la partition sur le sol national. Il s’appuie sur le comportement et les directives des préfets dans les quartiers ou les cités sensibles au moment de la crise sanitaire.

Dans son analyse, il éreinte la politique du gouvernement en matière de santé . Il affirme qu’Emmanuel Macron n’est pas un chef d’État mais un « ludion communicant ». Et il conclut : « Personne n’aurait fait pire que Macron ! »

Source : TV Libertés