Effarant discours de Salomé Saqué, journaliste à Blast, qui explique qu'”on ne peut pas garder le même niveau de vie et laisser les gens choisir ce qu’ils veulent faire” (VIDÉO)

Effarant discours de Salomé Saqué, journaliste à Blast, qui explique qu'"on ne peut pas garder le même niveau de vie et laisser les gens choisir ce qu'ils veulent faire; on va devoir mettre des contraintes démocratiquement; et ce débat a eu lieu, c'était la Convention Citoyenne." https://t.co/IYBbZhCvLF — Kâplan (@KaplanBen_Fr) June 12, 2023

Voilà le résultat de cette Convention Citoyenne pour le climat, inventée par Emmanuel Macron, Cyril Dion et Marion Cotillard, mise en œuvre par Édouard Philippe et composée d'individus "tirés au sort", auxquels on a fait entendre qu'un seul son de cloche… un soviet du climat ! — Kâplan (@KaplanBen_Fr) June 12, 2023

Le projet ouvertement liberticide et totalitaire qui en résulte est littéralement terrifiant… Emmanuel Macron a délibérément attisé cette idéologie qui alimente les actions violentes des "soulèvements de la terre", "extinction-rébellion" et autres zadistes climato-dépressifs. — Kâplan (@KaplanBen_Fr) June 12, 2023

La matrice idéologique de ce qui est annoncé par ces militants qu refusent le débat car il ne saurait y avoir de débat quand la cause seule suffit à justifier les décisions… cela a déjà existé dans l'Histoire, ça s’appelle du stalinisme, repeint en vert, mais du stalinisme. — Kâplan (@KaplanBen_Fr) June 12, 2023