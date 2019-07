Le traitement de la crise des Gilets jaunes au cœur du Festival international du journalisme (VIDÉO)

Le Festival international du journalisme se clôture au terme de trois jours de débats, conférences et activités plus ludiques. Objectif : rétablir la confiance entre le public et les journalistes, après une année marquée par ce mouvement social d’une ampleur inédite. RT France s’est rendu sur place, et a interrogé plusieurs personnalités et journalistes invités. Le média s’est heurté aux refus de Céline Pigalle et de David Dufresne de répondre à ses questions :