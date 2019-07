Dans le nord de Paris, le quartier de la porte de la Chapelle abrite “la colline du crack”, un terrain vague devenu le point de rendez-vous des dealers et des consommateurs de cette drogue hautement addictive. Le ras-le-bol des habitants et des commerçants est palpable. Insécurité, délinquance, sentiment de non-droit et d’impunité : la police a beau agir, le problème demeure…