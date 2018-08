Iran : les plus radicaux sont en train d’« engranger les bénéfices de la politique américaine »

Entretien ce 13 août 2018 avec Frédéric Pichon, chercheur et spécialiste du Moyen-Orient. Alors que l’Iran rejette tout dialogue avec les États-Unis, Frédéric Pichon estime que cette attitude traduit la volonté de l’Iran de chercher d’autres circuits commerciaux, et d’encourager son autarcie, dans la lignée de sa politique depuis 40 ans. Le chercheur estime par ailleurs que l’Union européenne dans le bras de fer avec les États-Unis est « contaminée par l’atlantisme » et ne se défend pas faute de « volonté » :

Source : RT France