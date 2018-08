Italie : Matteo Salvini VS le lobby homo

Matteo Salvini a modifié le document administratif permettant d’obtenir une carte d’identité pour un mineur qui nommait les parents « géniteur 1 » et « géniteur 2 » sans préciser leur sexe. Désormais, les deux cases indiquent « père » et « mère ». « Salvini vit hors du monde, a déclaré la présidente de l’association des familles arc-en-ciel. Des milliers d’enfants ont deux papas ou deux mamans et ces familles ont été reconnues par des sentences de tribunaux. C’est une réalité sociale et légale à laquelle l’administration ne peut pas s’opposer. Salvini fait de la propagande. » Le ministre de l’Intérieur n’en a cure. « Si défendre le concept qu’un enfant doit avoir un papa et une maman signifie être un troglodyte, alors je suis fier d’être un troglodyte. » Et il ouvre un nouveau front en bloquant l’inscription, dans les registres d’état civil des communes italiennes, des enfants italiens nés à l’étranger de mères porteuses.

Source : Le Point