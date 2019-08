« Il y a aujourd’hui une coupure entre le gouvernement et les élus » (Jacques Myard)

« Il y a aujourd’hui une coupure entre le gouvernement et les élus » (Jacques Myard)

Entretien ce 11 août 2019 avec Jacques Myard, maire LR de Maisons-Laffitte et ancien député. Il était invité à s’exprimer au sujet du sondage Ifop selon lequel les maires restent les élus les plus appréciés des citoyens et ce, malgré l’augmentation de 9 % des actes de violences contre les édiles locaux en 2018 :