Pour le postier de Neuilly, “tout le monde, il est d’extrême droite”. Tout le monde même Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise parce que ceux-ci énoncent un fait évident : l’immigration permet de faire baisser les salaires en mettant en concurrence les nationaux et les immigrés. Pour Olivier Besancenot, ce débat est “tout à fait nouveau” (sic) et Jean-Luc Mélenchon a franchi “la ligne rouge” (pardon, brune !) :

Source : LCI