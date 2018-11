Eric Ciotti (LR) estime qu’Emmanuel Macron récolte la monnaie de sa pièce en ayant provoqué Trump : « La diplomatie de l’agression et de l’insulte conduit à l’insulte et à l’agression. Macron doit retrouver un positionnement plus cohérent, normal et respectueux. »

Source : RMC, mercredi 14 novembre 2018, 10h