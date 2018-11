La Bosnie, pays à majorité musulmane, a le vent en poupe auprès des touristes venus de la péninsule arabique. Des investisseurs, venus notamment d’Arabie saoudite, développent commerces et logements qui ciblent cette clientèle. Une présence qui dépasse les seuls secteurs touristique et économique. Comme ailleurs, le royaume wahhabite use de son influence pour promouvoir et diffuser sa lecture rigoriste de l’islam :