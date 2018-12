Élections européennes : le RN bénéficie de l’effet Gilets Jaunes… sauf dans le cas d’une liste Gilets Jaunes !

Lu sur LeFigaro.fr :

Un écart important sépare le duo de tête du reste de ses adversaires: les Républicains sont très nettement distancés (11%). Idem pour l’ensemble des partis de gauche, dont aucune des quatre listes principales ne parvient à passer la barre des 10%, qu’il s’agisse de la France Insoumise (9%), d’Europe Écologie-Les Verts (8,5%), du Parti socialiste (4,5%) ou de Génération.s (3,5%). L’UDI et Jean-Christophe Lagarde obtiennent quant à eux 3%, et les Patriotes de Florian Philippot 1% à peine.

Une liste Gilets Jaunes aux Européennes affaiblirait considérablement le RN. On peut même dire que LaRem et Emmanuel Macron auraient intérêt à la susciter :

Un sondage réalisé les 5 et 6 décembre dernier, commandé par La République en Marche! et réalisé par l’institut Ipsos, que le JDD s’est procuré, a testé l’hypothèse d’une liste aux couleurs des “Gilets Jaunes” aux élections européennes. Si l’élection avait lieu dimanche prochain, une telle liste recueillerait 12% des voix. Loin derrière une liste En Marche-Modem (21%), mais en course pour la deuxième place. La liste du Rassemblement national est en effet créditée de 14%. Contre 13% pour Europe Ecologie-Les Verts, 11% pour les Républicains et 9% pour la France Insoumise.