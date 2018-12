Gilets Jaunes : encore un coup des Russes ! (DÉCRYPTAGE)

Avant le cinquième week-end de mobilisation des Gilets Jaunes, qui fait de nouveau trembler le gouvernement, les critiques vis-à-vis de la couverture de Sputnik et de RT de ces manifestations à Paris, interpellent. Cela vient de certaines personnalités, bien connues pour leur parti-pris idéologique et surtout pour leur amour du trolling incessant… Mais qui est derrière les Gilets Jaunes ? Pour certains journalistes, chercheurs et parfois trolls, la Russie pourrait être à la manœuvre pour déstabiliser la France. On en parle avec Jean-Baptiste Mendes…