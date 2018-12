Le député italien Angelo Ciocca brandit un gilet jaune en pleine séance du Parlement européen (VIDÉO)

Le lendemain des attentats qui ont frappé Strasbourg, le député populiste italien Angelo Ciocca a brandi un gilet jaune au Parlement européen en signe de protestation contre la politique menée en France et en Europe : “On ne peut plus tolérer que les erreurs faites par la France et souvent celles faites par l’Europe finiront par engendrer des actions extrémistes islamiques qui très souvent et très injustement ôtent la vie de nos concitoyens. “Je rejoins la protestation et je vous demande de vous réveiller.”