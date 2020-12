À l’agonie, les restaurateurs se mobilisent (VIDÉO)

Au milieu de son restaurant vide, Alain Fontaine termine de préparer sa banderole. Face aux Invalides, ce lundi 14 décembre, il portera les couleurs de son association et la colère de sa profession. Entre les mois de fermeture, les charges fixes, les congés payés à solder, l’addition est parfois trop lourde. D’après l’Union des métiers de l’industrie de l’hôtellerie, plus de 30 000 bars et restaurants pourraient déposer le bilan avant la fin de l’année :

On dirait que taper sur des casseroles ne sert à rien…