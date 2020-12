Marion Maréchal annonce qu’elle ne se fera pas vacciner contre le Covid-19 et explique pourquoi chez Pascal Praud (VIDÉO)

Interrogée sur sa possibilité de se faire vacciner contre le Covid-19, Marion Maréchal a indiqué chez Pascal Praud qu’elle ne l’envisageait pas et préférait attendre, entre autres, des preuves sur l’efficacité des injections. « J’aimerais bien avoir un petit peu de recul, avant de me précipiter sur la vaccination. », a-t-elle expliqué. Elle a également émis l’hypothèse que l’acte ne sera peut-être pas nécessaire : « On va petit à petit vers l’immunité collective. Donc reste à savoir si d’ici à six mois ou un an, ce vaccin restera utile. Je n’en suis pas tout à fait convaincue. ».

Source : CNEWS