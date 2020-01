L’éloge de l’inégalité, une provocation ? (Jean-Philippe Delsol)

Célèbre avocat fiscaliste et président de l’Institut de recherches économiques et fiscales (IREF), Jean-Philippe Delsol publie un essai au titre provocateur, Éloge de l’inégalité. Dans l’ouvrage, il fait la dénonciation du système égalitaire, de l’égalitarisme devenu une vertu. Pour l’auteur, l’égalitarisme se traduit par la négation de la nature humaine. Il est intrinsèquement porteur de violence et permet les pires dérives du transhumanisme et du totalitarisme. Cependant, Jean-Philippe Delsol concède que l’inégalité est nuisible quand elle est infondée et excessive… Éloge d’une inégalité tempérée ?

