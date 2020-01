Que sont devenus les cahiers de doléances ?

Le Grand débat national, vous vous souvenez ? Deux mois de prises de parole, début 2019, dans tout le pays, pour écouter les Français. Et des milliers de cahiers citoyens remplis en mairies. Avec une promesse du gouvernement. “Tout doit être en transparence totale, avait assuré Sébastien Lecornu, ministre en charge des Collectivités Territoriales, le 30 janvier 2019 sur France Inter. On veut pouvoir mettre sur la plateforme tout en transparence : tout doit pouvoir être consulté par tout le monde.” Alors un an plus tard, la promesse de transparence a-t-elle été tenue ?