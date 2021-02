Si la justice n’annule pas la dissolution de Génération Identitaire, le basculement en tyrannie sera officiel

La dissolution de #GenerationIdentitaire n’est fondée sur aucun motif légal mais sur une pure question d’opinion ! La Justice ne pourra qu’annuler cette dissolution politique. Si elle ne l’annule pas, on saura officiellement qu’on a basculé en tyrannie, règne de l’arbitraire pur.

Contrairement aux #BlackBlocks , #GenerationIdentitaire n’a jamais utilisé la violence et n’a jamais rien cassé🤷‍♂️ Le crime de ces lanceurs d’alerte est d’avoir montré que le Gvt laissait nos frontières devenir des passoires Leur dissolution montrerait que la démocratie est menacée

Dissoudre #GenerationIdentitaire dont les actions pacifiques ne font l’objet d’aucune condamnation en justice, et laisser le champ libre aux Musulmans de France (UOIF) et à la LDNA, groupuscule anti-France qui brûle le drapeau 🇫🇷 et insulte la mémoire de De Gaulle. Inadmissible ! https://t.co/iACWBjO5Kt

