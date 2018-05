Danièle Masson : Eric Zemmour, itinéraire d’un insoumis

Danièle Masson livre un portrait intense et d’une grande honnêteté du journaliste-écrivain Eric Zemmour, personnalité médiatique parmi les plus controversées de notre époque, cible récurrente de procès judiciaires sinon de procès d’intention et victime de préjugés malveillants. De la naissance de l’auteur qui va fêter son 60è anniversaire au succès phénoménal du Suicide français, Danièle Masson brosse le tableau et l’itinéraire d’un véritable insoumis :