Cadre dirigeant au sein du groupe Air France, Philippe Chevrier a été cadre dirigeant du FN pendant plus de 25 ans. Démis de ses fonctions, il a lancé “Le Front Libéré”, présenté des candidats aux législatives de 2017 et proposé un programme axé sur l’économie et la finance. Conseiller régional d’Ile-de-France, Philippe Chevrier cherche à tracer une nouvelle voie dans une droite nationale en pleine reconstruction :