Stéphane Édouard : le sociologue contre le féminisme 2.0

Stéphane Édouard s’est fait connaitre du grand public en devenant le sociologue de M6 pour d’importantes émissions de télé-réalité. Au moment où la vedette du petit écran s’en est pris au féminisme 2.0 et a revendiqué la réaffirmation d’une identité plus masculine, son étoile a pâli. Stéphane Édouard a été accusé de sexisme, de machisme ou encore de misogynie. Esprit libre et déterminé, le sociologue a lancé sa chaine YouTube et enchainé les conférences. Et a apporté la preuve qu’il y a une vie après M6. Entretien avec une personnalité atypique :

Source : TV Libertés