Le réquisitoire d’Éric Zemmour contre la loi liberticide Avia (VIDÉO)

Éric Zemmour, sur CNEWS, vent debout contre la loi liberticide Avia : « Le CSA applique la loi, mais moi je conteste ces lois […] On va donner à des groupes privés et étrangers comme Facebook, le droit de décider à la place de la justice. Mark Zuckerberg a élu un conseil suprême qui va décider à sa place. On déjà sait qu’il y a une yéménite proche des Frères musulmans et une personne lié à George Soros. »