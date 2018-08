Deux nouvelles ONG immigrationnistes veulent accélérer l’invasion du continent

Lu sur LeFigaro.fr (novlangue garantie, signalée en gras) :

“Deux ONG ont réhabilité un vieux chalutier pour venir appuyer l’action des navires humanitaires en Méditerranée. L’Aita Mari partira secourir les réfugiés en détresse sans savoir où accoster.

D’un jour à l’autre, l’Aita Mari prendra la mer à la rescousse des migrants en détresse. Ne manque plus que l’aval du gouvernement concernant les normes techniques. Du reste, tout est prêt. En janvier, deux ONG basque et andalou, SMH et PROEM-AID, s’allient pour former le projet «Maydayterraneo». Le défi: acheter un bateau pour créer un «nouvel Aquarius ».

Le gouvernement autonome basque prend le projet sous son aile et verse 400.000 euros. Les donations privées et les cotisations des municipalités ont fait le reste: au total, 750.000 euros ont été mobilisés pour l’achat et la réhabilitation du bateau. Pendant huit mois, des bénévoles ont travaillé nuit et jour pour transformer un vieux chalutier en navire de sauvetage, amarré au port de Pasaia, au Pays basque. Long de 42 mètres, le bateau pourra accueillir 150 migrants en toute sécurité, peut-être 200, d’après l’association. Douches, toilettes, couchettes: tout est prévu pour assurer aux migrants des conditions de survie décentes.

Mais le véritable défi était de réunir les différentes autorisations administratives. Finalement, le bateau a obtenu le pavillon espagnol. «Étonnamment, ça a été assez facile», assure Daniel Rivas, porte-parole de Maydayterraneo. «Le soutien du gouvernement autonome basque a été précieux. Ils nous ont aidés à franchir toutes les barrières administratives, et nous remplissons les conditions officielles, comme avoir cinq marins professionnels salariés à bord».”