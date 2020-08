L’industrie d’abattage des entreprises (Ernest Pardo)

Il existe un monde insoupçonné, un univers de mystères, peuplé d’initiés aux pratiques secrètes qui opèrent dans la plus grande opacité… Dans ce microcosme énigmatique, inintelligible au vulgaire, des cols blancs et des robes noires célèbrent en signes cabalistiques leurs pratiques ésotériques qui assurent leur fortune en s’engraissant du suc des malheureux. Ces créatures diaboliques attirent leurs victimes au moyen d’illusions et de faux espoirs, les plongent dans les méandres de souterrains obscurs, inextricable, parsemés d’embûches et de pièges sournois, et les anéantissent sans aucun état d’âme. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir… ou lisez ce livre qui, tel un vieux grimoire, vous révélera tous les secrets pour conjurer les maléfices. Bienvenue dans le monde de la supercherie judiciaire :

Source : TV Libertés