Cyril Hanouna s’excuse presque d’avoir organisé un débat sur l’avortement !

Et le débat d hier était évidemment sur les propos du pape qui comparaît l IVG a un tueur à gage . Cela a permis à l équipe de #BTP de dénoncer ces propos et de rappeler et défendre les des droits des femmes . L’IVG est un droit en France !

— Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 13 octobre 2018