Covid-19 : Romain Goupil bave de rage pour soutenir Macron face à Henri Guaino qui défend le peuple (VIDÉO)

Cette vidéo est extraite de l’émission “Le Débat” (LCI) du samedi 14 novembre 2020, présentée par Magali Lunel.

Débat surréaliste entre le cinéaste Romain Goupil qui bave de rage pour soutenir Emmanuel Macron et le gouvernement, et Henri Guaino, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui est plutôt dans la défense du peuple et des citoyens accablés par les mesures prises par l’Exécutif pour freiner la propagation de la Covid-19, et dénonce l’illégitimité de la politique des attestations de déplacement :