Cette vidéo est extraite de l’émission “LCI Midi” du vendredi 13 novembre 2020, présentée par Adrien Borne.

Le Pr Jean-François Toussaint, médecin et professeur de physiologie à l’Université Paris-Descartes, et le Pr Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l’hôpital Lariboisière à Paris, reviennent sur le confinement et son impact sur la mortalité, et la peur du déconfinement.