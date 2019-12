Charles Gave : “Acheter de l’or est idiot !” Pourquoi investir dans l’or est une stupidité économique… (EXPLICATIONS)

Acheter une vache ou payer son coiffeur pour une coupe de cheveux coûte la même chose aujourd’hui qu’au Moyen-âge ou au septième siècle avant Jésus-Christ… Si on ramène ce coût à sa valeur en or.

Vous avez bien lu : ce qui ne prend pas de valeur reste stable si on le compare à sa valeur en or.

Avec Charles Gave, nous allons répondre aux questions qui font mal aux investisseurs :

Mais alors, investir en or ne permet pas de gagner de l’argent ?

Pourquoi nous conseiller depuis des années d’acheter de l’or ?

Et comment expliquer que le coût d’achat de l’or augmente alors qu’il ne prend pas de valeur !

Pourquoi les banques centrales, l’européenne en tête, achètent-elles de l’or en grandes quantités ?

Nous sommes probablement à la veille d’un tournant majeur dans l’économie mondiale.

Le acteurs qui réglementent l’économie sont les premiers à se méfier de leur monnaie et créent des stocks massif d’or pour sécuriser leurs économies.

Pour les rares personnes qui possèdent un patrimoine à protéger, il est impératif de s’écarter des bulles d’actifs qui se trouvent un peu partout : dans les marché boursier, les marchés obligataires, le marché de l’immobilier, etc, etc, etc

Comment faire ? Puisqu’on vous dit, avec Charles Gave, qu’acheter de l’or, c’est idiot ?