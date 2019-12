Liberté d’expression : L’étau se resserre ? (Le Samedi Politique avec Didier Maïsto et Marc Eynaud)

La liberté d’expression se réduit peu à peu à peau de chagrin. À la télévision, dans la presse, sur les réseaux sociaux, tout est bon pour freiner les idées qui ne plaisent pas aux bien-pensants.

Après la loi Avia et les sanctions arbitraires contre de “prétendues” Fake News qui déplaisent au pouvoir en place, les Sleeping Giants, un groupe d’activistes anonymes sur les réseaux sociaux, font pression sur les annonceurs pour qu’ils boycottent les médias qui ne rentrent pas dans le rang des progressistes. Ils ont ainsi poussé de grandes marques, Ferrero et son Nutella en tête, à fuir les programmes de CNews pour inciter la chaîne à écarter Eric Zemmour de l’antenne. Un procédé auquel Valeurs Actuelles et Boulevard Voltaire ont également été confrontés.

Du côté d’internet, la situation n’est pas plus reluisante. Au delà des politiques toujours plus liberticides pour contenir les opinions, Google (et sa filiale YouTube) et Facebook ont tout pouvoir. Presque intouchables, ils censurent, bannissent ou réduisent la visibilité tels des géants omnipotents grâce à leur position dominante.

Didier Maïsto, le président de Sud Radio et Marc Eynaud, journaliste chez Boulevard Voltaire, reviennent sur leurs expériences de la censure et alertent sur la nécessité de tous se mobiliser pour que la pluralité soit respectée :

Source : TV Libertés