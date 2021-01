Didier Maïsto : « Quoiqu’il arrive, je ne me reconfinerai pas. Je l’assumerai. Je ferai ma vie » (VIDÉO)

Face à un possible reconfinement, l’ex-patron de Sud Radio Didier Maïsto ne prévoit pas d’obéir. Le journaliste n’envisage pas de rester enfermé, stratégie adoptée selon lui par « beaucoup de Français » qui préféreront poursuivre leur vie normalement.

« Quoiqu’il arrive, je ne me reconfinerai pas. Je me mettrai hors la loi. Je l’assumerai. Je ferai ma vie », a-t-il déclaré :