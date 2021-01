“Privilège blanc” ou jalousie noire ? (Jean Messiha)

Nous devons le concept de « privilège blanc » à une certaine Peggy McIntosh grâce à un article publié en 1989 à l’université de Harvard. Elle y relate sa propre expérience et les vingt-six fois où, entre 1970 et 1986, sa couleur de peau semble lui avoir ouvert des portes dans la vie. Cet ouvrage est devenu, au fil des ans, le point d’appui d’une théorie du privilège d’une race et d’une seule. Idéologie désormais totalement associée au « progressisme », quels que soient ses domaines d’application : la politique, l’université, la littérature, l’art et même le sport. Récit et décryptage :