Dissolution de Génération identitaire : Le procureur de Saint-Gaudens Christophe Amunzateguy saisit la division de lutte contre les crimes de haine de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre…

Le parquet de St-Gaudens a saisi l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité,les génocides et les crimes de guerre au sujet de l'opération de #GenerationIdentitaire dans les Pyrénées.

On est en plein délire !

Bientôt la CIA et le TPI ?

— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) February 15, 2021