Dividendes versés aux actionnaires : François Lenglet démonte le rapport d’Oxfam

Une étude publiée lundi 14 mai par l’ONG militante Oxfam sur les profits des grandes entreprises du CAC 40, pointe la distribution des profits aux actionnaires. Elle fait réagir le journaliste François Lenglet. “Il y a un problème de méthodologie, l’étude oublie les augmentations de salaires dans ces entreprises qui e sont pas comptabilisées dans les profits et qui sont généralement comprises chez ces géants entre 2% et 4% de la masse salariale, ce qui n’est pas rien. (…) Ensuite, Oxfam omet de nous dire que ces profits génèrent aussi des impôts et que c’est une forme de redistribution” via l’IS (produit brut : 60 milliards d’euros) et la taxe sur les dividendes. Enfin, les cours de bourse en France augmentent moins qu’ailleurs, les fleurons français doivent donc attirer les investisseurs (la compétition est mondiale !) avec de généreux dividendes :